[FOTO] Chris Froome fue atropellado mientras entrenaba

¡Así fue el incidente!

El incidente se produce pocas semanas después de la muerte del italiano Michele Scarponi tras haber sido atropellado por un coche.

El ciclista británico Chris Froome fue derribado “voluntariamente” por “un conductor impaciente” cuando se entrenaba cerca de Mónaco, sin que sufriera daños de importancia, según indicó en la red social Twitter.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I’m okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo

— Chris Froome (@chrisfroome) 9 de mayo de 2017