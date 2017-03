‘El Fiorentina construirá uno de los mejores estadios del mundo’

'Espectacular la presentación de lanzamiento'

El Fiorentina presentó hoy el proyecto para la edificación de su nuevo estadio de propiedad, una instalación de 40.000 asientos que se situará en una posición estratégica, entre el aeropuerto y el centro de Florencia (centro de Italia).

El Fiorentina anunció esta mañana los detalles en un acto celebrado en la Sala d’Arme de Palazzo Vecchio, en pleno centro de la ciudad toscana.

El proyecto pretender recalificar una zona entera de Florencia, ya que al lado del estadio se edificarían también un centro comercial de 77.000 metros cuadrados, un hotel de 200 habitaciones, aparcamientos y restaurantes, informó el club.

“Es un primer paso para Florencia, pero también para Italia. Espero que pueda ser un ejemplo y un renacimiento del Fiorentina. Esta ciudad merece un proyecto tan importante”, afirmó el presidente honorario del club toscano, Andrea Della Valle.

Añadió que aún no han decidido el nombre del nuevo coliseo, aunque informó de que estará “ligado con Florencia”, agregando que la voluntad de los directivos del equipo es “mantener altísimo el nombre de la ciudad”.

En el vídeo de presentación del proyecto, el club ‘viola’ señaló que el estadio tendrá una forma de ‘flor’, lo que ofrecerá una nueva distribución de las localidades para mejorar la visibilidad del terreno de juego.

La nueva instalación contará además con tecnologías de última generación, como una instalación fotovoltaica a base de led y sistemas para el reciclaje de los deshechos que genere el estadio.

El club toscano no detalló el coste total del proyecto aunque Della Valle, empresario y consejero delegado de la firma de moda Tod’S, informó de que contarán con el apoyo de inversores externos.

El nuevo estadio de la Fiorentina será la quinta instalación de propiedad de un club italiano, tras el Juventus Stadium, el Dacia Arena (Udinese), el Mapei Stadium (Sassuolo) y el futuro estadio de la Roma.

El ayuntamiento de la capital, tras diversos proyectos y polémicas, ha dado luz verde a la construcción del nuevo estadio de la Roma, que actualmente juega en el Olímpico, el campo municipal que comparte con el Lazio.

We’re delighted to unveil the new stadium #design for @acffiorentina: https://t.co/a2GAxpKS2k pic.twitter.com/EUl7MJLLqO

— Arup (@ArupGroup) 10 de marzo de 2017