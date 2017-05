Durísima crítica a Nairo Quintana

Las fuertes declaraciones del corredor no calaron bien en el Equipo Movistar

“Nairo no tiene amigos”, fueron las declaraciones del ex compañero de Nairo Quintana, Giovanni Visconti, actual ciclista del equipo Bah-rain Mérida y excompañero del colombiano en el Movistar.

Visconti dijo en una entrevista que Nairo “Quiere demostrar que es un campeón en la bicicleta y fuera de ella. No habla con ninguno, lo hace por su cuenta. No se decía por parte del equipo si tenía 2 grados de fiebre. No tiene amigos”, aseguró.

Ademas aseguró que la actitud del colombiano no era la mejor dentro del equipo español, “Es un Padre Padrone […] Tuve el coraje de decírselo a la cara. En la cena pidió disculpas y desde entonces cambió un poco”, agregó.

Las fuertes declaraciones del corredor no calaron bien en el Equipo Movistar en donde el director del equipo respondió “Si ha dicho eso, es que tiene la memoria corta y habría que preguntarle qué equipo le devolvió a la primera línea del ciclismo internacional”.

Nairo no ha respondido a la fuerte crítica y seguramente su forma de responder será en la carretera y con la bicicleta.