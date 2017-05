Daniela Ospina aclara los rumores de divorcio con James Rodriguez

¡Rumores aclarados!

Daniela Ospina es toda una experta en la forma en la que maneja los chismes sobre su matrimonio de la manera más sencilla: “soy súper indiferente a eso”, dijo la esposa del futbolista colombiano.

Sin embargo no niega que los rumores si llegan a sus oidos: “Sí, uno sí ve en redes, pero yo, la verdad, no escucho mucho, poca atención les presto”, contó.

Frente a las informaciones que circulan en Internet sobre una posible separación de James Rodríguez, Daniela dijo que “no hemos pensado en eso” y que “no hay crisis”.

“Como el matrimonio de cualquiera, está lleno de etapas, de altibajos, de picos y eso es algo muy personal. Hay que sacar todo adelante con sacrificios, más teniendo a Salomé.”

“Uno sí piensa en un hombre, en la parejita. Lo que sea será bienvenido […] No queremos que (Salomé) se quede solita como hija única. Y aunque no hemos hablado de cuántos hijos vamos a tener, no creo que seamos de familia grande, eso lo tengo muy claro”, fueron las declaraciones de Daniela a la revista VEA.