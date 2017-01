¡Cristiano deja en visto a un fan!

Un gesto no muy bueno para el ganador del 'The Best'

Por estos días Cristiano Ronaldo y Benzema firmaron autógrafos para los fanáticos en Valdebebas.

Uno de los primeros aficionados que se le acerca le entrega un papel en el que al parecer viene un regalo y el jugador se molesta y lo hace a un lado.

Lo extraño es que a todos los demás si les da autógrafo, foto y hasta les firma las camisas.

¿Cuál sería el regalo que le dieron a Cristiano que lo molestó tanto? El portugués no suele ser antipático con su fanaticada.