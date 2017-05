Acusan al Movistar de Nairo por falta de juego limpio en el Giro

¡El triunfo del colombiano ha sido muy cuestionado!

La novena etapa del Giro de Italia quedó marcada por una caída masiva cuando se iniciaba la ascensión a Blockhaus, a unos 14 kilómetros de la meta. Una moto de la policía aparcada a un lado de la carretera cortó el paso de un primer ciclista, el holandés Wilco Kelderman, que se cayó arrastrando a una quincena de corredores.

“Esto no debería ocurrir, no sé qué decir, es ridículo. Un ciclista delante mío fue cortado por esa moto, en la caída mi hombro se ha dislocado. Me sentía bien hasta la caída, ahora mi carrera ha acabado“, dijo Geraint Thomas (Sky), ahora a más de cinco minutos del líder en la general.

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) ganó en solitario la novena etapa del Giro de Italia, este domingo en la llegada en alto de Blockhaus, haciéndose con la ‘maglia rosa’ de líder de la prueba.

De momento algún afectado señala a Movistar por no haber reducido el ritmo camino del Blockhaus. Es el caso del Orica de Adam Yates.

Su director, Matt White, no escondió su malestar y se expresó con claridad.

“Movistar tenía que haber levantado el pie. Estuvimos a 50 metros de conectar, así que es bastante decepcionante y una pobre decisión la que tomaron. No había necesidad de hacer eso. Pienso que su decisión fue incorrecta“, dijo.

Según White, “faltaban 15 o 16 kilómetros a la meta, no perseguían a nadie, y la mejor decisión desde un punto de vista deportivo hubiera sido esperar uno o dos minutos para que los corredores tuvieran la oportunidad de levantarse. Todo el mundo sabía quién estaba involucrado“.

No lo vio así José Luis Arrieta, director del Movistar, quien comentó “que el equipo iba tirando toda la etapa y lo único que hizo fue seguir el plan establecido hasta meta“.

Por su parte, Dave Brailsford, director del equipo más perjudicado, trató de quitarle hierro al asunto y tras censurar la indebida posición de la moto, se mostró partidario de investigar los hechos “para que estas cosas no vuelvan a ocurrir“.