La experiencia paranormal de Dani 3Palacios en una clínica de Bogotá

Al salir de la cirugía entre en una sala de recuperación.Allí se acercó un niño con una cicatriz en su cabeza,un ojito con su párpado caído y hablando con dificultad me dijo: "Hola Tripas". Dije un niño que me reconoció . Lo salude y me dijo que si alguna vez en mi vida había tenido complejos. Pensé por unos segundos y le dije que si. Le conté que en mi adolescencia sentía pena de tener la circuncisión y me daba pena bañarme en las duchas del fútbol o desnudarme frente a una niña, le conté que en mi juventud también tuve un golpe en mi dedo pequeño del pie jugando futbol el cual me rompió el hueso en tres partes y tuvieron que hacer una cirugia reconstructiva sacando un pedasito de hueso de la mitad y dejando mi dedito más pequeño de lo normal entonces también me daba pena mostrarlo. También sufría por lo flaco, frentón, dientón y muchas cosas más. Se rió y me dijo : "Dani que tonto fuiste,dile a los adolescentes por tu micrófono y en redes que no se acomplejen de nada en la vida. Por fuera somos un simple estuche pero lo lindo e importante se lleva por dentro.Hoy muchos jóvenes se quitan la vida y viven acomplejados o por un gordito, un barro, una cicatriz, calvicie etc y en realidad lo más lindo es estar vivos. Que no se preocupen del qué dirán, que aquellas personas que se burlan de los demás son las que si tienen realmente problemas al ser tan bobos e ignorantes". Yo lo oía con mis ojos aguados pensando en todo esto tan hermoso que me decía.Me dio su nombre al irse y lo encontré en redes pero por respeto no las diré. En su última publicación aparece una imagen de luto y muchos mensajes de sus amigos. Falleció hace 2 meses….. Que fue lo que vi? Alucine por las medicinas? Fue una visión ? Un ángel? No sé que fue ni quiero decirles que fue un fantasma o algo así eso es lo de menos, lo más importante es que porfavor no nos acomplejemos por cosas físicas , aprovechemos que estamos vivos y seamos felices, lo importante de un ser humano es lo que lleva por dentro. No nos dejemos dañar la cabeza por el estereotipo de belleza que hoy en día nos venden las redes ya que le estamos haciendo un daño enorme a nuestros niños que cada día se sienten más acomplejados. 🙏

