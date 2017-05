¡A descargar la canción!

Liam Payne declaró en una entrevista en el programa The Vodafone Big Top 40, que si su nueva canción Strip That Down llega al número 1, se desnudará.

Sus seguidoras deberán esperar el conteo que se actualiza cada domingo y la posición número, depende de las descargas en iTunes.

