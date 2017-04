Silvestre Dangond presenta ‘Por Un Beso De Tu Boca’

Un tema romántico ideal para dedicar, conquistar y enamorar...

Con el sello personal que lo caracteriza, SILVESTRE DANGOND presenta su éxito musical POR UN BESO DE TU BOCA, el cual nos transporta con su energía particular a una explosión de sonidos que incitan a bailar con la alegría que solo produce el amor, un tema para dedicar a esa persona que nos pone el mundo de colores, al punto de alucinar y sentir la locura de tener unos labios y una boca que provoca.

Con la madurez que solo dan los años, reflejada en la evolución personal, profesional y espiritual del artista, con el amor profundo y creciente de un movimiento denominado “SILVESTRISTAS” que se despliega por todo el territorio nacional y que hoy en día con el favor de Dios recibe la bendición de contar con los afectos del público internacional. El mundo cantará…..

“Y que tengo que hacer, para que tu entiendas que yo

Que yo me vuelvo loco, por un beso de tu boca

Me provoca hacer, de todo cuando estoy contigo

Pero me duele que tan solo soy tu amigo”

“En memoria a nuestros amigos que han partido y recordaremos por siempre y con el más sincero cariño a las personas amantes del folclor vallenato….” Silvestre Dangond.



POR UN BESO DE TU BOCA autoría de Jhon Mindiola, hace parte de su más reciente álbum GENTE VALIENTE, es el álbum màs esperado del cantante oriundo de Urumita, La Guajira. Silvestre manifestó al respecto de su nuevo álbum …..”Este trabajo se aleja de los sonidos a los que estaban acostumbrados mis seguidores y quiero convertir este álbum en una oportunidad para explorar nuevos mercados en Latinoamérica y el mundo”.

“He sido valiente muchas veces y esta vez no es la excepción, creo que atreverse a tocar puertas. Para un hombre soñador no tiene límites”, afirmó el artista.



Su álbum ‘Gente Valiente’ contiene 14 temas y fue grabado en Bogotá, Barranquilla, Valledupar, Miami y Los Ángeles. La mezcla entre sonidos nuevos y clásicos espera dar de que hablar en el 2017.