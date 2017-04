Shakira nos presenta su más reciente éxito “Me enamoré”

Una vez más la artista barranquillera dejó a todos sus seguidores enamorados con su

Desde ‘La Bicicleta’, tema interpratado junto al artista samario, Carlos Vives, Shakira no ha hecho más que cultivar grandes éxitos. Es así como la artista no ha dejado de sorprender a sus seguidores, y en esta ocasión no fue la excepción pues “Me enamoré” promete grandes ventas.

“Esta canción narra un momento de mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente estaba escalando árboles”, ha escrito Shakira a sus fans cuando la ha presentado.