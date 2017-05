“No me interesa juzgar a Maluma”: J Balvin

El artista colombiano habló con El País de España

En una corta entrevista con el diario El País de España, el cantante colombiano J Balvin habló de su vida, sus sueños y su reggaeton.

(MIRA TAMBIÉN: Ozuna cancela sus shows en Argentina)

Para el diario José Alvaro Osorio Balvin, logró eliminar las “barreras lingüísticas” y pegar su música en todo el mundo, como él mismo afirma “mi música es para el mundo” y que “Llegar hasta este punto, ha sido un proceso largo”.

Cuando le preguntan acerca de su colega Maluma y la polémica con la canción “4 babys” prefiere no involucrarse, “cada quién representa la música que quiere. Es difícil controlar lo que hacen los demás. No me interesa juzgar lo que hace Maluma. Para mí la música es como las películas cada una tiene su temática” agregó el colombiano.

J Balvin tiene 31 años, se considera el exponente mas importante del género urbano colombiano en el mundo, ha sido el primer artista latino en ser nombrado embajador de la semana de la moda masculina en Nueva York.

Por: @JhonyGomez