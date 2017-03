[FOTOS] Ella es Manuela Alvarez, la fanática a la que besó Maluma en Miami

No es la primera vez que Maluma besa a una fanática en el escenario...

Manuela Alvarez, una paisa que vive en Miami, se volvió noticia después de que el cantante colombiano Maluma la subió al escenario y la besó apasionadamente, en una presentación en esa ciudad de los Estados Unidos.

No es la primera vez que Maluma besa a una fanática en el escenario, pero Manuela ha llamado la atención por su belleza.

Ella grabó todo con su teléfono celular y lo subió a sus redes sociales personales, lo que le ha significado miles de reproducciones y seguidores.

“Yo no lo podía creer, fue una experiencia inigualable, nunca pensé que yo iba a terminar montada en el escenario”, dijo la joven a una entrevista al canal Telemundo.

“Lo primero que pensé es ‘yo tengo que tener este recuerdo para toda mi vida’ por eso fue que tuve el celular”, narró.

“Yo le mandé el video a todo el mundo, tenía que expresar esa emoción y esa felicidad porque es una experiencia que uno nunca se imagina que va a tener en la vida”, señaló Álvarez.

Manuela, que quiere ser modelo, afirmó que no pasó nada más de lo que se ve en el video, “Todo fue solo en el escenario, el beso pasó y me fui para atrás, me dio un abrazo y le di las gracias por la experiencia tan increíble”, y también dijo que no tenía como contactar al artista y que volvería a besarlo.

Maluma ya ha generado polémica antes por sus besos a las fanáticas que asisten a sus shows.

Por @JhonyGomez

Burnin’ up Una publicación compartida de M a n u e l a (@wellllaaa) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 2:06 PST

Welcome to the good life Una publicación compartida de M a n u e l a (@wellllaaa) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 5:23 PST