‘Despacito’ logra hazaña en los conteos musicales

Otro gran logro para la música Latina en el mundo. Una canción en español ocupa la posición #1 en el listado Global en @spotify. Seguimos creciendo, haciendo historia juntos pero sobretodo, ofrenciendo lo mejor de nuestra cultura. Gracias 🙏🏽 @daddyyankee @justinbieber @erikaender @andrestorrest #mauriciorengifo #Despacito #DespacitoRemix #RewritingTheRecordBooks. Gracias Puerto Rico, mi isla, por la inspiración!

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Apr 22, 2017 at 7:38am PDT