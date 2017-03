Carlos Vives habló de Maluma y el Trap en España

Vives anda de gira por España

Carlos Vives anda de gira por España con “La fiesta de todos”, una serie de conciertos en las que espera poner a bailar a los españoles con sus éxitos, incluído “La Bicicleta”.

El samario fue entrevistado por el diario ABC de España sobre su gira y aprovecharon para que hablara sobre las declaraciones que había hecho hace unos meses sobre el reggaetón, y que coincide con el reciente sencillo “Al filo de tu amor”, que hace en colaboración con Wisin.

“Con el género no tengo ningún problema. Hice unas declaraciones por una canción de Maluma que entra dentro del género trap. Es pornografía explícita. En Estados Unidos, en las alusiones directas en los temas ponen un pitido o las silencian. Pero aquí no. Y no es el tipo de música que quiero que escuchen mis hijos”, explicó Vives al medio Español.

Con esto se espera que quede clara la polémica sobre la relación entre el género urbano y Vives.