Bomba Estéreo lanza su sencillo y video de “DUELE” y anuncia gira mundial

Mira el video oficial de “Duele”; y un adelanto del próximo álbum del grupo

Bomba Estéreo anuncia su gira mundial;

sus próximas fechas incluyen conciertos como artista principal en diversos escenarios,

y actuaciones especiales en prestigiosos festivales como

Outside Lands (USA) y Bestival (Reino Unido)

El grupo se encuentra de gira con Arcade Fire en Europa;

esta noche comparten escenario en Alemania

“Duele” es el primer sencillo de Bomba Estéreo desde el lanzamiento de su álbum

nominado al GRAMMY® Amanecer, el cual se hizo acreedor

al disco de oro esta semana en Estados Unidos y Puerto Rico

El video viral “ Soy Yo ” ha sumado más de 18 millones de vistas en YouTube

MIAMI (16 de junio, 2017) – La reconocida agrupación colombiana Bomba Estéreo lanza hoy su sencillo “ Duele ” en todas las tiendas de música digital. Simultáneamente se estrena su video oficial dirigido por Sam Mason. Este sencillo y video son adelantos del próximo álbum del grupo que se lanzará este año.

“ Duele ” se trata del proceso de superar un desamor. La melodía principal de la canción tiene influencia del Medio Oriente pero fue grabada con una flauta de millo, instrumento típico de los grupos de cumbia de la Región Caribe de Colombia. Esta canción se grabó en el pueblo de Minca en la Sierra Nevada, cerca de Santa Marta, la ciudad natal de Liliana Saumet , vocalista de Bomba Estéreo .

“ La flauta de millo ha sido uno de los instrumentos más inspiradores de nuestra carrera, ” dice Simón Mejía , fundador del grupo. “ La hemos utilizado desde nuestro primer álbum ‘Estalla’. Tiene un sonido hermoso y particular con raíces en las tradiciones de la cumbia. Me acuerdo haberla tocado para el productor Brian Eno cuando lo conocí y me dijo, ‘¡Dios mío, nunca había escuchado un sonido parecido en mi vida! ’”

Bomba Estéreo ha anunciado una extensa gira mundial que coincide con el lanzamiento de “ Duele ”. Sus próximas fechas incluyen conciertos como artista principal en diversos escenarios, y actuaciones especiales en prestigiosos festivales como Outside Lands (USA) y Bestival (Reino Unido).

El grupo se encuentra de gira con Arcade Fire en Europa; esta noche comparten tarima en Colonia, Alemania. Estas dos bandas se conocieron en el 2014 y rápidamente se formó una amistad. Desde entonces, han asistido a presentaciones mutuas y han tocado la música de cada uno en sus respectivos DJ Sets. Siempre quisieron compartir escenario y ahora el esperado momento ha llegado.

Este año, Bomba Estéreo lanzará su quinto álbum de estudio, siguiendo el éxito sin precedente de su disco “ Amanecer “, el cual se hizo acreedor a un Disco de Oro esta semana en Estados Unidos y Puerto Rico. De este premiado disco se desprendieron exitosos sencillos como “ Fiesta (Remix feat. Will Smith )” y el himno “ Soy Yo ”.

El video de “ Soy Yo ” se estrenó el pasado otoño y se convirtió en un éxito viral, acumulando más de 15 millones de reproducciones en YouTube. La popularidad y el mensaje de este video lograron que su actriz revelación, Sarai González, fuera invitada a la Casa Blanca para conocer a Presidente Obama. Lin-Manuel Miranda tuiteó sobre el video diciendo “ lo veo cada mañana para darme fuerzas. Lo amo ”. The New York Times publicó un artículo en su sección de Artes sobre la influencia del video para motivar a mujeres de ascendencia latina. También recibió excelentes notas en VOGUE y The Guardian. NPR reportó: “ Este video ha sido denominado como un tributo a niñas de color en todo el mundo. Como Little Miss Sunshine con más actitud. Un himno de motivación ”.

BOMBA ESTÉREO PRÓXIMAS FECHAS

Junio 16 -Tanzbrunnen (con Arcade Fire) – Colonia, Alemania

Julio 7 – Ruido Fest – Chicago, IL

Agosto 8 – The Showbox – Seattle, WA

Agosto 10 – Crystal Ballroom – Portland, OR

Agosto 12 – Outside Lands – San Francisco, CA

Agosto 16 – Irving Plaza – New York, NY

Agosto 17 – 9:30 Club – Washington, DC

Agosto 26 – Rakettnatt Festival – Tromsom, Noruega

Agosto 30 – La Riviera – Madrid

Agosto 31 – Razzmatazz – Barcelona

Septiembre 2 – Elysee Montremartre – París

Septiembre 3 – La Madeleine – Bruselas

Septiembre 5 – Paradiso – Amsterdam

Septiembre 7 – Uebel & Gefährlich – Hamburgo, Alemania

Septiembre 9 – Lollapalooza (Berlin) – Berlín, Alemania

Septiembre 10– Bestival – Lulworth del Este, Reino Unido

Septiembre 21 – Riversounds Festival – Asunción, Paraguay

Septiembre 23 – Rock In Rio – Rio de Janeiro

Septiembre 26 – Teatro Vorterix – Buenos Aires

Octubre 1 – Music Tastes Good Festival – Long Beach, CA

Octubre 7 – Club Colombia Oktoberfest – Bucaramanga, Colombia

Octubre 11 – Pepsi Center – Mexico City

Octubre 14 – Club Colombia Oktoberfest – Villavicencio, Colombia

Octubre 21 – Club Colombia Oktoberfest – Manizales, Colombia