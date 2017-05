Así suena ‘Perro Fiel’, la nueva canción de Shakira y Nicky Jam

¡Gran expectativa!

Poco a poco la cantante colombiana Shakira va presentando la letra y algunos fragmentos de sus nuevas canciones que hacen parte del álbum ‘El Dorado’, cuyo lanzamiento oficial se tiene previsto para el próximo viernes 26 de mayo. Diariamente estará dando pistas de sus nuevos sencillos, para que los seguidores se conectan con el álbum que contiene algunas canciones que ya se han escuchado como ‘Chantaje’, ‘Deja Vu’ y ‘Me Enamoré’, entre otras. Esta vez la nueva canción se titula ‘Perro fiel’ que hizo con el artista de genero urbano – Nicky Jam y que se conocerá de manera completa al finalizar la semana.

.@shakira premieres #ElDorado on @Beats1 + interview with @oldmanebro.

May 25

5PM LA

8PM NYChttps://t.co/0nRk2j6wXo pic.twitter.com/GCzifjbzRh

— Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2017