‘Series originales de Netflix estarán ahora en la TV’

¿Crees que se perderá este servicio exclusivo que tenia Netflix?

Netflix le abre las puertas a la televisión para que transmita por primera vez dos de sus series más exitosas.

House of Cards y Orange Is The New Black ahora serán vistas por todos los que tengan en su operador de cable el canal Paramount Channel con el apoyo del estudio cinematográfico de Hollywood.

Justo cuando se confirma la quinta temporada de House Of Cards y el tema de política en Estados Unidos está tan fuerte se crea el contexto perfecto para este anuncio. Marzo sería el mes elegido para ambos estrenos.

Por su parte Orange Is The New Black es una de las series favoritas en Colombia que cuenta las historias de varias reclusas en una cárcel de mujeres y estos dos serían solo los primeros de varios títulos que tiene pensados Netflix para incluir en la televisión por cable.