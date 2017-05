Robert Pattinson confiesa que casi lo despiden de “Crepúsculo” por esta razón

El actor actualmente se encuentra promocionando su próxima película.

En entrevista al diario estadounidense The New York Times, el actor de la famosa saga ‘Crepúsculo’, confesó que casi lo despiden de la primera película y todo por algunas discusiones con productores de la cinta que cuestionaban su método de actuación, “estaba peleando con todos los que tenían el control en ese momento, hasta el punto de que casi me despidieron” confesó el famoso.

El actor actualmente se encuentra promocionando su próxima película Good time.