¿Quién es Gal Gadot “La Mujer Maravilla”?

Alguma dúvida de que para representar a Mulher Maravilha, a atriz precisa conhecer a fundo o que é ser uma mulher forte? E nesse quesito, pessoal, as israelenses dão show!! Antes​ de viver Diana Prince nas telonas, Gal Gadot serviu ao IDF por dois anos e não temos dúvidas de que isso foi crucial para a incrível performance do filme. Krav Maga, gente!!!! #kravmaga #mestrekobi #fsakm #galgadot #israelipride 🇮🇱 #girlpower

