¡Un tráiler que te sorprenderá!

Una de las series de Netflix más vistas en Colombia es sin duda Orange Is The New Black. Su historia se desarrolla en una cárcel de mujeres y sus cuentos de amor y comedia trágica han atrapado a millones de seguidores en el mundo. Es por esto que todos estábamos a la espera de la fecha final de su quinta temporada que será estrenada el 9 de junio en su plataforma y que ya tiene su primer tráiler corto publicado.

Míralo aquí: