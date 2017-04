Jim Carrey sorprende a todos con su nuevo look

Quedó casi que irreconocible...

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido actor de Hollywood Jim Carrey publicó una fotografía con un aspecto bastante diferente al habitual, luciendo una barba canosa que lo hace ver con muchos años de edad.

(MIRA TAMBIÉN: [VIDEO] El ‘Megaterremoto’ que dividiría en dos al continente americano)

La publicación, que lleva el mensaje “Feliz Pascua de Resurrección o Pascua o cualquier razón que puedas encontrar para sentirte cálido”, ha tenido cientos de comentarios de seguidores del actor a quienes no les gusta que su ídolo del cine luzca tan envejecido.

Jim se alejó de los medios tras el fallecimiento de su exnovia, Cathriona White, quien se suicidó en el año 2015. A partir de ese momento, el protagonista de grandes películas como ‘The Truman Show’ o ‘La Máscara’ cambió su estilo de vida y dejó a un lado la vida glamurosa de Hollywood.

Aún no se sabe si su nuevo look es parte de algún proyecto cinematográfico o tan solo es el paso de los años que le están sentando muy mal a este gran artista.

Así luce:

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq

— Jim Carrey (@JimCarrey) 15 de abril de 2017