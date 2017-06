Gal Gadot y la mirada de deseo hacia Chris Pine en plena entrevista

Pese a que la protagonista de la Mujer Maravilla está casada, no pudo ocultar

Pese a que la protagonista de la Mujer Maravilla está casada, no pudo ocultar su admiración por su compañero de trabajo.

Gal Gadot, actual Mujer Maravilla en universo cinematográfico de Dc, protagonizó una curiosa escena en medio de una entrevista que ofreció junto a Chris Pine.

En medio de una pregunta que estaba contestando Chris Pine, la actriz lanzó una mirada fija hacia su compañero y que para muchos pareció delatar que entre ellos hay algo más que una relación laboral.

En la película la mujer maravilla (Gal Gadot) termina enamorándose de Steve Trevor (Chris Pine) y la pantalla se nota una gran química.

Gal Gadot forgot where she was at pic.twitter.com/MHbbyCJnCK

