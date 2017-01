‘Estos son los estrenos que llegarán en enero por NETFLIX’

¿Qué genero les gusta más?

Para todos los que prefieren estar en su cama disfrutando lo mejor de Netflix les traemos las mejores noticias: los nuevos títulos que tendrá en enero la plataforma. Entre los estrenos que se vienen se encuentran películas de suspenso, algunas de comedia y otras de aventura

Enero 9

Best and Most Beautiful Things

Ratchet and Clank

Enero 10

As I Open My Eyes

Best Friends Whenever

Happily Married

Jim Gaffigan: Cinco

We’re Lalaloopsy: Temporada 1

Enero 11

Disney’s Alice Through The Looking Glass

Enero 13

A Series of Unforunate Events: Temporada 1

Aquarius

Casablancas: The Man Who Loved Women

Clinical

Historia de un clan: Temporada 1

It Follows

The Investigator: A British Crime Story: Temporada 1

Enero 14

Camp X-Ray

Cardboard Boxer

Estar O No Estar

Enero15

A Beautiful Now

Hostage to the Devil

Señora Acero: Temporada 3

Twisted Trunk, Big Fat Body

Wartime Portraits: Temporada 1