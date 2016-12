’10 tráilers de espectaculares películas que saldrán en el 2017′

¿Cuál es la que esperas más para su lanzamiento?

Todos hacemos una lista de prospectos para comenzar el nuevo año con toda la energía, por eso acá les traemos el top 10 de las películas que llegarán a nuestro país el próximo año.

ANABELLE 2 – 11 de agosto

Spiderman Homecoming – 7 de Julio

EMOJIS – 4 de Agosto

Piratas del Caribe 5 – 6 de Julio

Cars 3 – 16 de junio

The Fate of the furious – 12 de abril

La bella y la bestia – 16 de Marzo

Wonder Woman – 2 de junio

Transformers: The last knight – 23 de junio

Power Rangers – 24 de marzo