Dark souls III: The Fire Fades Edition ya ha sido liberado

La edición completa de DARK SOULS III ofrece el juego base y sus dos expansiones, Ashes of Ariandel y The Ringed City.

Los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One ya pueden tener esta edición especial que ofrece a los jugadores la experiencia completa de DARK SOULS III, pues tienen en un mismo paquete el juego base y sus dos expansiones: Ashes of Ariandel y The Ringed City.

DARK SOULS III, título desarrollado por el reconocido estudio FromSoftware, es el último capítulo en la saga ‘Souls’ la cual revolucionó el universo de los juegos ‘Rol’ elevando a otro nivel la dificultad el combate basado en el uso de espadas y hechizos mágicos.

En esta entrega los jugadores asumen rol del ‘Campeón de la Ceniza’ y se embarcarán en una aventura a través de diferentes tierras con el objetivo de poner a los “Lords of Cinder” nuevamente en sus tronos y así reavivar el fuego, el cual se está desvaneciendo, que impide que una amenazante era de oscuridad pueda desatarse.