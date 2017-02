Presto y La Mega te llevan a ver a la Selección Colombia

Celebra la colombianidad con una hamburguesa criolla de Presto

Presto y La Mega te llevan con un acompañante a Barranquilla a ver a la selección Colombia de fútbol nuestro #OrgulloCriollo vs. Bolivia, rumbo al mundial Rusia 2018. Celebra la colombianidad con una hamburguesa criolla de Presto. Conoce los términos y condiciones aquí.

Nombre

LA CRIOLLA DE PRESTO

Objetivo

Dar a conocer la nueva hamburguesa de temporada de Presto “La Criolla” a través de un concurso con la emisora La Mega.

Mecánica

La campaña se centrará en el #OrgulloCriollo, eso que nos hace sentir orgullosos de ser colombiano. Todas las cosas positivas de nuestro país que nos hace vibrar. Entre la cotidianidad lo que más nos mueve y nos contagia es el deporte, principalmente nuestra selección Colombia de fútbol. A partir del lunes 27 de febrero se iniciará el concurso. Cada semana se elegirá 2 finalistas con mensajes en twitter más divertidos evocando el #OrgulloCriollo elegidos por la cantidad de “Likes” “Me gusta” en twitter durante esa semana. Cada mensaje debe contener el numeral Orgullo Criollo (#OrgulloCriollo) el día viernes de cada semana a las 8:00 a.m. se revisará los 2 mensajes con más “Me gusta” y serán elegidos para la gran final, a quien comunicará por un mensaje privado por twiter que resultó ser el beneficiario para esta final y al aire en el mañanero el día viernes de cada semana. El 17 de marzo el Staff del Mañanero elegirá a través de algunas preguntas al ganador a quien comunicará por un mensaje privado por twiter que resultó ser el beneficiario para ir con un acompañante a ver a la Selección Colombia vs. Bolivia a Barranquilla el 23 de marzo de 2017.

No se aceptarán mensajes obscenos, ni que vulneren derechos por razón de sexo, raza, religión, ni mensajes con contenido violento. No se aceptarán mensajes que hagan publicidad o donde se pueda entender publicidad o apología al cigarrillo, licor o drogas alucinógenas. No se aceptarán mensajes que violen los principios éticos de la compañía. No se aceptarán mensajes que violen leyes Colombianas.

El premio incluye:

1. Tiquetes aéreos para dos personas: Bogotá – Barranquilla – Bogotá.

i. Ida: 23 de marzo 8:00 a.m. deben estar en el aeropuerto 7:00 a.m.

ii. Vuelta: 23 de marzo 9:00 p.m. deben estar en el aeropuerto 8:00 p.m.

2. Traslado aeropuerto – estadio Metropolitano – aeropuerto.

3. Dos entradas para el partido Colombia vs Bolivia localidad Occidental.

4. Coffe break en Barranquilla el 23 de marzo.

No incluye los demás gastos no especificados en el premio, los cuales deberán ser asumidos por el ganador.

Términos y condiciones

* Pueden concursar mayores de edad. En caso de ser menor de edad la inscripción, participación y entrega del premio debe estar avalada por un adulto responsable del menor.

* No pueden concursar empleados de RCN.

* Descalificación: si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a este evento, se descubre que cualquiera de los participantes incluyendo el ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de ley y se procederá a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

* El ganador recibirá su premio y no se admiten cambios por dinero, valores o cualquier otro producto material. Si el ganador no acepta el premio o sus condiciones, este premio se considera renunciado y extinguido en relación al ganador y no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.

* El ganador deberá firmar el acta de entrega conforme el recibo de su premio, aceptando las limitaciones y condiciones que el premio represente y de tal forma liberará a RCN Radio de toda responsabilidad.

* El derecho del premio no es negociable ni puede ser comerciado o canjeado por dinero en efectivo. El premio es entregado únicamente a la persona ganadora.

* El ganador es responsable de estar presente en el Aeropuerto con su acompañante en el día y hora indicada para cada vuelo.

* Los impuestos y tasas que se generen serán asumidos directamente por el ganador.

* Aplicabilidad del reglamento: la totalidad del presente reglamento se aplicará por igual a todos los participantes del concurso.

* Derechos de imagen: con el hecho de participar del evento, los ganadores aceptan y autorizan que sus nombres e imágenes aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación con fines promocionales que RCN Radio desee hacer una vez finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente. Asimismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos de imagen.

* Un representante de la auditoria de la empresa vigilará el cumplimiento de las reglas.