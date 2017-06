[VIDEO] ¡Increíble! Lina Tejeiro confesó quién es su ‘enemigo’ en Soldados 1.0

La artista colombiana ha expresado en varias oportunidades lo difícil que ha sido para

Una de las participantes más polémicas del famoso reality, Soldados 1.0 es la actriz colombiana Lina Tejeiro quien interpretó a Catalina Mejia en la exitosa serie de ‘La ley del corazón’.

Tanto es así que Tejeiro ha expresado en varias ocasiones lo difícil que ha sido esta experiencia para ella. Y como las cosas no paran allí, la misma se animó a revelar quien es el participante con el que peor se lleva.

“Tiene una actitud un poco diferente, es una persona que a veces no piensa antes de hablar (…) y es con la única persona que no me entiendo”, confesó Tejeiro, frente a Jonathan Rodríguez, quien es modelo y ha participado en varias producciones colombianas.