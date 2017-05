[VÍDEO] Estas son las canciones con presuntas invocaciones diabólicas

Te mostramos algunas canciones que han sido criticadas por sus supuestas menciones al diablo.

En varias ocasiones se ha mencionado que las canciones al reproducirlas al revés pueden tener mensajes totalmente diferentes al cual hacen referencia inicialmente, por ello te mostramos algunas de esos sencillos que han sido criticados por sus supuestas menciones al diablo.

Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Hace poco se reveló un video en la cuenta de YouTube ZDI, en donde dan a conocer algunas frases alusivas al diablo como ‘Demonio’, ‘Y me entrego en sus brazos, en él tengo fe’, al reproducir la canción al revés.

Umbrella – Rihanna

El éxito de Rihanna en 2007, además de ser criticado por su alto contenido sexual, también se hizo referencia a los supuestos mensajes ocultos como ‘darle tu poder al demonio y dejar que te controle’.

Sálvame – RBD

Anahí es la voz principal de ‘Salvame’, una de las canciones más reconocidas de la recordada banda formada por la serie RBD; allí las críticas se dieron porque su reproducción al revés se escucha la frase ‘el malo me lleva’.

Hotel California – The Eagles

‘Sí, satán organizó su propia religión’, es la oración que se puede escuchar al reproducir la canción al contrario, el cual, la banda ha dado en varias ocasiones una explicación al respecto, mencionando que habla sobre el camino autodestructivo de la industria de la música.

I’m So Tired – The Beatles

El final de la canción, al ser reproducido al revés, se puede escuchar a John Lennon diciendo ‘Paul is dead man’, generando polémica, ya que muchos lo relacionaron con la supuesta muerte de Paul McCartney.

Muñeca de trapo – Oreja de Van Gogh

La canción causó diferentes opiniones, ya que contiene un supuesto mensaje en donde invita a ‘abrazar al diablo’.

Aserejé – Las Ketchup

La canción de la agrupación española, obtuvo diferentes críticas, ya que por la combinación de letras en español y en inglés se hace mención en varias ocasiones a satanás.