¡Revelación! Maluma confesó porque no tiene novia

Lo dijo tal cual...

El cantante paisa hizo la confesión a través del programa La Red citando que su agitada agenda y joven edad no le permiten tener una pareja estable a quien le pueda dedicar el tiempo suficiente.

“¿Romances, novias? Creo que no es justo que a mi edad y con mi carrera tenga una relación sentimental, porque invierto las 24 horas del día en Maluma, ni siquiera lo invierto en mí, Juan Luis. No sería justo tener una relación en este momento si no puedo dedicarle suficiente tiempo. Salgo y tengo la oportunidad de conocer personas que me ayudan a crecer y que son importantes en mi vida y mi carrera, no siendo novias”. – Maluma

También aprovechó y habló de los rumores acerca de su supuesta relación homosexual con el cantante borriqueño Ricky Martín diciendo:

“Estoy muy tranquilo con ese tema porque tengo claro cuál es mi sexualidad, y mi inclinación siempre ha sido por las mujeres. Son el centro de mi inspiración y de mi música”.

Aclaró también diciendo que tiene amigos homosexuales, entre ellos Ricky:

“No tengo nada contra la homosexualidad, ni mucho menos. Creo que amor es amor. Prefiero una pareja gai a una que se esté golpeando o que tenga problemas de violencia intrafamiliar. Tengo grandes amigos homosexuales, hablando específicamente de Ricky Martin”.