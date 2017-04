Piqué confesó cuál es la parte del cuerpo que más le gusta de Shakira

La confesión la hizo el catalán a través de su Twitter

El jugador del Barcelona, Gerard Piqué, mostró un pantallazo de una escena del video del francés Black M y la colombiana Shakira, su actual pareja.

Lo curioso de la captura es que la colombiana aparece de espalda luciendo su figura con un vestido muy ajustado. “Esta es una de mis partes favoritas del video”, escribió el futbolista, dando a entender que le encantan las curvas de la barranquillera.

La canción Comme Moi es el video de la captura.

Por: @JhonyGomez

This is one of my fav parts in the video! 😋😋https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw

— Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de abril de 2017