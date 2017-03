Maluma se confesó sobre el video íntimo con Ricky Martin

Se especulaba sobre la existencia de video íntimo entre los artistas

Hace algunas semanas empezó a circular los rumores de la existencia de un vídeo íntimo entre Maluma y Ricky Martín, por lo que el artista colombiano salió a desmentir tal afirmación.

El intérprete de ‘Cuatro Babys’ dijo en una entrevista con la revista Shangay de España, “con respecto al video erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira”.

También aclaró que respeta a la comunidad LGBTI, pero que es heterosexual. “No me sorprende ser el objeto de deseo de muchos hombres. Tuve la oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica y tengo un gran respeto por la comunidad. Pero no soy gay, aunque me siento muy agradecido: el cariño es cariño siempre”.

Maluma acaba de iniciar una gira por Estados Unidos, la primera del colombiano que promete ser exitosa y que ya ha agotado boletería en 16 de sus conciertos en ese país.

Por: @JhonyGomez