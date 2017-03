Los estrenos que trae Netflix en abril

El servicio de ‘streaming’ echa la casa por la ventana con el estreno de

Netflix, no es solo el mejor servicio de ‘streaming’ y descarga de películas y series sino el más innovador y el que está a la vanguardia de todo.

Solo basta con ver los estrenos con los que se viene en abril para todos sus usuarios; pues además de estrenar dos series originales: Girlboss y Dear White People, lanzará la segunda temporada de The Get Down y la sexta temporada de The Walking Dead.

Pero si lo tuyo no son las series sino las películas animadas o de acción, la plataforma digital te presenta sus mejores estrenos para este mes del año:

>>SERIES

1 de abril

Aquarius, temporada 1

7 de abril

The Get Down, temporada 2

11 de abril

Better Call Saul, temporada 3

The Walking Dead, temporada 6

14 de abril

Chelsea, temporada 2

21 de abril

Girlboss, temporada 1

21 de abril

Bill Nye Saves the World, temporada 1

27 de abril

Las Chicas del cable, temporada 1

28 de abril

Dear White People

>>>PELÍCULAS

7 de abril

Todo o Nada

El Faro de las orcas

14 de abril

Sandy Wexler

El elegido

118 días

15 de abril

Rock of Ages

17 de abril

Ex Machina

21 de abril

Castillo de arena

Tramps

23 de abril

Fast & Furious 7

28 de abril

Rodney King

Small Crimes

>>>DOCUMENTALES Y ESPECIALES

4 de abril

Louis C.K

21 de abril

Hot Girls Wanted: Turned On, temporada 1

Tales By Light, temporada 2

28 de abril

Quién es JonBenét

>>>NIÑOS

1 de abril

Peppa Pig, temporadas 3 y 4

Muppets Most Wanted

7 de abril

Anastacia

El amanecer de los Croods

10 de abril

El Lórax: En busca de la trúfula perdida

21 de abril

El show de Peabody y Sherman,temporada 4