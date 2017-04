La razón por la que Ricky Martín casi no sale del closet

¡Reveladores detalles!

Sin pelos en la lengua y con toda la honestidad del mundo, el artista boricua, Ricky Martin le reveló a una prestigiosa cadena de televisión el por qué le llevó tanto tiempo declarar su homosexualidad.

(MIRA TAMBIÉN: Jim Carrey sorprende a todos con su nuevo look)

“Fue extremadamente doloroso. Cuando finalmente envié el tuit y compartí con el mundo mi orientación sexual fue cómo “¿por qué tenía miedo?”, sostuvo el artista, además de revelar que por miedo al rechazo y por sentirse “malo” no había podido declararle al mundo sus inclinaciones sexuales.

“Tenía miedo al rechazo, porque desafortunadamente durante muchos años mucha gente me dijo que mis sentimientos eran malos. “Lo que sientes no es piadoso”. Si estoy sintiendo esto es porque no soy una buena persona”, relató el intérprete, de 45 años.