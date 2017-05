¡Quién lo iba a pensar!

Tranquilos, no es una nueva serie sobre la vida de Daneydi Barrera o mejor conocida como ‘Epa Colombia’.

Netflix nos está acostumbrando a promocionar sus series con situaciones muy colombianas, y esta vez aprovechó el canto de Epa Colombia para anunciar que está cerca la nueva temporada de la exitosa serie Orange Is The New Black.

Mira ACÁ el divertido video en el que parodian a Epa Colombia