Katy Perry habló de su pelea con Taylor Swift

¡Esto fue lo que dijo!

En el estreno de su nueva canción la cantante se refirió a su pelea con Taylor Swiff, en el espacio de The Late Late Show, Katy Perry contó que fue Taylor la que inicio la guerra entre ambas al componer Bad Blood y no aclarar a quien estaba dedicada y aunque Taylor intentó hablar con ella para solucionarlo, no obtuvo respuesta.

Ahora Katy Perry decidió lanzar Swish Swish en lo que muchos han catalogado como su revancha y dedicatoria formal a su archienemiga Taylor Swiff.

“Es un gran himno para que la gente lo use cuando alguien quiere subestimarte o criticarte”, señaló la estrella pop, que, sin negar y tampoco confirmar la dedicatoria, fue la respuesta que entregó en la entrevista. ¿Será una dedicatoria?