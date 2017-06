¡Gratificante! La nueva profesión de Sara Corrales

La modelo y empresaria colombiana sorprendió a todos sus seguidores con estas imágenes.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la actriz y empresaria colombiana Sara Corrales dejó ver su nueva profesión. “Pues mi curso estuvo maravilloso.

¡Wow, me encantó! Y adivinen, ¿Quién me hizo este maquillaje que tengo en la foto? ¡Yo! ¿Si ven? Aprendí a hacer este look natural que me encanta. Ojalá les guste. Mi curso lo recibí con este hombre que adoro @delarosamakeup“, escribió en su Instagram Corrales.