[FOTO] Ariadna Gutiérrez y la dura enfermedad que perturba a sus seguidores

Una imagen publicada en la cuenta oficial de la ex reina de belleza, Ariadna Gutiérrez tiene paralizados a varios de sus seguidores, pues en la misma se aprecia a la bella modelo mucho más delgada de lo habitual y con los huesos marcados.

Por eso muchas personas se han animado a decir que Gutiérrez no solo sufriría de desorden alimenticio sino de anorexia. Aunque por ahora, ella no se ha pronunciado al respecto la imagen no deja de causar pánico y preocupación entre varios de sus admiradores: