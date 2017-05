Celebrando mi cumple con los míos @elalfaeljefe @djluisito809 @lafriasportbar @goldentouchpr @gustavo_rr @elpatronn @laryover @_bennybenni @alexiolabruja @lmpboyzpr @djmozartpr To el mundazo son 26 rulay gracias @noriel_danger @mikywoodz @pushocpw

A post shared by Farruko (@farrukoofficial) on May 2, 2017 at 4:34am PDT