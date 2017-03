Selena Gómez revela baja autoestima y adicción a Instagram

La ex cantante y actriz de Disney Channel reveló todo lo que había sucedido

“Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida, ansiosa. Comencé a tener ataques de pánico antes de subir al escenario, o justo después de salir del escenario. Básicamente sentía que no era lo suficiente buena, lo suficientemente capaz”, comentó la cantante de 24 años en una entrevista con la revista Vogue.

La joven aseguró que tuvo que tomar tres meses de tratamiento y que actualmente no tiene una cuenta con la famosa red social Instagram porque había sentido que se había convertido en adicta a la red social.

“En cuanto me convertí en la persona más seguida en Instagram, como que me asusté. Se había convertido en algo que me consumía tanto. Me levantaba a verlo y me iba a dormir viéndolo. Era una adicta”

